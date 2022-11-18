18.11.2022 15:50 Віталій Хінєвіч

В Україні дистанційна школа «Оптіма» пропонує безкоштовне навчання для дошкільнят

Школа розробила інноваційну навчальну платформу для підготовки дошкільнят.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

Повідомляється, що додаток дистанційної школи «Оптіма» можна встановити на гаджет із будь-якою операційною системою. Інтерактивні вправи відповідають віковим особливостям малюків, утримують їхню увагу, формують пізнавальні процеси (пам'ять, моторику, уважність до деталей, мислення, сприйняття навколишнього світу). Навчання безоплатне.

У віці 5-6 років діти особливо допитливі. Надважливо саме у цей період задовольнити їхню цікавість і підтримати дослідницький інтерес. На жаль, в умовах війни та вимикання електроенергії дошкільна освіта переживає не найкращі часи. Навіть переведення процесу в онлайн не вирішує проблему, адже зв’язок може раптово зникнути і в педагога, і в дитини.

На допомогу в такому разі – сучасні технології та методики дистанційної освіти. Окрім цікавих пізнавальних завдань, додаток містить розвивальні відео, анімовані вправи та мультики, ігротеку для розвитку уваги, пам'яті, логічного мислення. Малеча опанує основи читання, математики та письма, познайомиться з навколишнім світом, цікаво й весело проведе час.

Розпочати навчання на демоверсії можна тут