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18.11.2022  15:33   Дмитро Колонєй

Про малюка, що вижив під час трагедії, піклуються на Харківщині (фото)

На Харківщині допомагають дитині, яка залишилася без батьків під час звірячого розстрілу.

Звірячій розстріл окупантів: Допомогли малюку, що вижив під час трагедії, прокурори Харківщині та Тернопільщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, прокурори Куп’янської окружної прокуратури спільно з колегами з Тернопільщини завітали в гості до хлопчика, якому вдалося врятуватися під час розстрілу автомобільної колони поблизу села Курилівка. 
 
Його батьки стали жертвами російського терору – вони загинули під час обстрілу колони. Зараз дитина мешкає з бабусею.
 
Гості привезли родині необхідні речі, зібрані прокурорами Тернопільщини та Харківщини – ліки, теплий одяг, підгузки, дитяче харчування, побутову хімію тощо. Хлопчик знаходиться в безпеці і почувається добре.
 
Звірячій розстріл окупантів: Допомогли малюку, що вижив під час трагедії, прокурори Харківщині та Тернопільщини
 
Нагадаємо, 25 вересня 2022 року поблизу села Курилівка Куп’янського району правоохоронці виявили колону з шести автівок, яку розстріляли зс рф. Тоді загинуло 26 осіб.
 
Наразі тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за фактом порушення та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, расстрел, харьков, зверства, купянск
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