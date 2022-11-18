18.11.2022 15:33 Дмитро Колонєй

Про малюка, що вижив під час трагедії, піклуються на Харківщині (фото)

На Харківщині допомагають дитині, яка залишилася без батьків під час звірячого розстрілу.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, прокурори Куп’янської окружної прокуратури спільно з колегами з Тернопільщини завітали в гості до хлопчика, якому вдалося врятуватися під час розстрілу автомобільної колони поблизу села Курилівка.

Його батьки стали жертвами російського терору – вони загинули під час обстрілу колони. Зараз дитина мешкає з бабусею.

Гості привезли родині необхідні речі, зібрані прокурорами Тернопільщини та Харківщини – ліки, теплий одяг, підгузки, дитяче харчування, побутову хімію тощо. Хлопчик знаходиться в безпеці і почувається добре.

Нагадаємо, 25 вересня 2022 року поблизу села Курилівка Куп’янського району правоохоронці виявили колону з шести автівок, яку розстріляли зс рф. Тоді загинуло 26 осіб.

Наразі тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за фактом порушення та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).