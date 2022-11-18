18.11.2022 16:05 Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 19 листопада

Синоптики прогнозують похмуру погоду.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Повідомляється, що в Україні 19 листопада буде хмарно. У західних областях вночі помірний, вдень невеликий сніг ; температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу, на Закарпатті від 1° морозу до 4° тепла.

У північних, центральних, східних областях помірний, вночі значний сніг , вдень у центральних та східних областях з переходом у дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла (на сході країни 5-10° тепла); в Кіровоградській, Дніпропетровській областях вночі близько 0°, вдень 7-12° тепла.

У південній частині помірні, вночі значні дощі; температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, в Криму до 16°.

В Україні, крім півдня, на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний , 7-12 м/с, у східних та південно-східних областях вдень пориви 15-20 м/с.