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18.11.2022  16:25   

Під Харковом колишня поліцейська перейшла на бік окупантів (фото)

Чекає на суд жінка, що співпрацювала з ворогом під Харковом.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року у м. Куп’янськ колишня спеціаліст–криміналіст добровільно перейшла на бік окупантів та почала співпрацювати з представниками РФ.
 
На вимогу російських кураторів експравоохорониця передавала їм персональні дані поліцейських Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в області, фактичні адреси їх мешкання, відомості про наявність у них зброї.
 
Крім того, обвинувачена проводила обшуки за місцем проживання колишніх колег з метою відшукування і вилучення табельної вогнепальної зброї. Разом з окупантами вона встигла «завітати» до родичів свого колишнього керівника: спочатку до його матері, а потім — до батьків його дружини. 
 
Знайти у них зброю не вдалось. Тому обвинувачена попередила, що дає їм додатковий час, аби передати їй зброю. В інакшому випадку вона висловила погрозу, що родича її екскерівника буде заарештовано.
 
Обвинувачену судитимуть заочно в Київському районному суді м. Полтави. 
 
Жінці загрожує п’ятнадцять років тюрми або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.
 
Тэги:  предательство, купянск, харьков
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