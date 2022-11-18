18.11.2022 16:25

Під Харковом колишня поліцейська перейшла на бік окупантів (фото)

Чекає на суд жінка, що співпрацювала з ворогом під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року у м. Куп’янськ колишня спеціаліст–криміналіст добровільно перейшла на бік окупантів та почала співпрацювати з представниками РФ.

На вимогу російських кураторів експравоохорониця передавала їм персональні дані поліцейських Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в області, фактичні адреси їх мешкання, відомості про наявність у них зброї.

Крім того, обвинувачена проводила обшуки за місцем проживання колишніх колег з метою відшукування і вилучення табельної вогнепальної зброї. Разом з окупантами вона встигла «завітати» до родичів свого колишнього керівника: спочатку до його матері, а потім — до батьків його дружини.

Знайти у них зброю не вдалось. Тому обвинувачена попередила, що дає їм додатковий час, аби передати їй зброю. В інакшому випадку вона висловила погрозу, що родича її екскерівника буде заарештовано.

Обвинувачену судитимуть заочно в Київському районному суді м. Полтави.

Жінці загрожує п’ятнадцять років тюрми або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.