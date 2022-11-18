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18.11.2022  16:40   Віталій Хінєвіч

Українці за кордоном зможуть отримати дублікат свідоцтва про народження

Відповідний документ планують надавати українцям за кордоном і після скасування воєнного стану.

свідотство
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
Повідомляється, що на засіданні Координаційного штабу з питань повернення в Україну громадян з ТОТ та третіх країн, проведеному під головуванням Віцепрем’єрки Ірини Верещук зазначили, що розроблено проєкт постанови, згідно з якою закордонні дипломатичні та консульські установи України матимуть повноваження реєстратора Державного реєстру актів цивільного стану громадян. 
 
Відповідна ініціатива МЗС надасть можливість консулам України за кордоном видавати дублікати свідоцтв про народження колишнім жителям тимчасово окупованих територій, які перебувають за межами країни. 
 
Також  планується, що зазначена новація діятиме не лише на період воєнного стану, а й продовжить функціонувати після його скасування з метою спрощення отримання громадянами України сервісів держави за кордоном.
 
Нагадаємо, в Україні дистанційна школа «Оптіма» пропонує безкоштовне навчання для дошкільнят.
 
Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 Тэги:  свидетельство
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