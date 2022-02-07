    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Карма нарушителя: в Харькове поймали водителя с поддельным документом (фото)
07.02.2022  20:59   Дмитрий Колоней

Карма нарушителя: в Харькове поймали водителя с поддельным документом (фото)

О дважды проштрафившемся шофере информируют патрульные Харькова.

Криминал Харьков: Пойман нарушитель ПДД с фальшивым документом
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Патрульную полицию, днем 7 февраля 2022 года стражи порядка остановили автомобиль Volkswagen за нарушение ПДД. Когда правоохранители проверяли документы, оказалось, что у  нарушителя  подозрительное свидетельство о регистрации машины - записи в документе не соответствовали базе данных. Между тем, за использование фальшивых документа предусмотрена уголовная ответственность по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ. На место вызвали следственно-оперативную группу.
 
 
Криминал Харьков: Пойман нарушитель ПДД с фальшивым документом
 
Напомним, ранее мы писали о поимке патрульными водителей, у которых были автомобили с фальшивой регистрацией.
 
Тэги:  мошенничество, подделка, харьков, пдд, афера, свидетельство, регистрация авто
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.02 Криминал и происшествия Аферы с банковским картами: как избежать мошенников - советы экспертов 26.01 Криминал и происшествия Вымогал четверть миллиона: в Харькове арестован криминальный авторитет 24.01 Криминал и происшествия Под Харьковом пойман на горячем полицейский-вымогатель (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 