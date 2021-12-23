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23.12.2021  12:30   Виталий Хиневич

Водитель с поддельными правами нарушил ПДД в Харькове

На протяжении суток правоохранители выявили несколько случаев возможной подделки документов.

Подделка водительских прав в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции в Харьковской области.
 
Отмечается, что 22 декабря текущего года сотрудники патрульной полиции остановили водителя транспортного средства марки «ВАЗ», который нарушил правила дорожного движения на улице Академика Павлова. Мужчина предъявил патрульным водительское удостоверение, которое имело отличие от оригинального. 
 
 
Кроме этого, на Московском проспекте, патрульные остановили авто марки «Ford» за нарушения ПДД. При проверке документов водителя, полицейские выявили факт подделки свидетельства о регистрации транспортного средства, а также был частично уничтожен номер кузова авто.
 
В двух случаях на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая продолжила выяснять все обстоятельства происшествия. 
 
Напомним, названы марки автомобилей самых злостных нарушителей ПДД в Украине за 2021 год.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, пдд, харьков
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