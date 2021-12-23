23.12.2021 12:45 Анжелика Демидова

Свадебный календарь: удачные дни для заключения брака в 2022 году

Знатоки Восточного гороскопа рекомендуют в 2022 году Чёрного или Синего Водяного Тигра заключать брачные узы. Уверяют, что браки зарегистрированные в год Тигра, как правило, прочные и стабильные.

Какие же даты для свадьбы будут особенно удачными, узнавал корреспондент портала РЕДПОСТ

Браки заключённые в 2022 году, подарят молодожёнам долгие счастливые годы вместе, говорит основатель школы астрологии Лариса Гресь. И в новом году много удачных дней для бракосочетания. Однако, с точки зрения астрологии, есть и не очень благоприятные периоды, в которые лучше не планировать проведение свадьбы. А именно, когда ослабевает действие Венеры, которая отвечает за партнёрские отношения.

с 1 до 29 января Венера будет находиться в ретроградной фазе.

с 27 февраля до 31 марта Венера проходит между Марсом и Сатурном, которые могут ослабить ее силу.

с 24 сентября до 18 октября.

Также, считает Ларисы Гресь, стоит обратить внимание на два коридора затмений в 2022 году. В эти даты также рекомендуется воздержаться от заключения брака:

с 24 апреля до 23 мая.

с 18 октября до 15 ноября.

Остальное время вполне подходящее для заключения союза двух любящих сердец. Но самыми удачными в 2022 году будут даты с 30 июня по 11 июля, уверяет Лариса Гресь.

А ещё, астролог советует, принять во внимание благоприятные периоды года. Ведь иногда для везения не хватает совсем немного и так хочется взять и перемотать события буквально на пару дней назад, чтобы идеально вписаться в происходящее.

Поэтому, говорит Лариса Гресь, стоит знать, когда сами планеты предоставляют периоды удачного стечения обстоятельств, когда, кажется, что само пространство и время идут навстречу!

Кстати, такие, есть в каждом году. В 2022 - это: 5, 6 и 21 марта, а также 1 и 29 мая.

Напомним, астрологи назвали 5 знаков зодиака , у которых в Новом году сбудутся желания.