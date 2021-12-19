19.12.2021 17:05 Виталий Хиневич

Гороскоп на 2022 год: кому Год Тигра принесет удачу

Астрологи назвали 5 знаков зодиака, у которых в Новом году сбудутся желания.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Rsute».

Отмечается, что покровитель 2022 года Водяной Тигр заготовил подарки для 5 знаков зодиака.

Овен:

Год Водяного Тигра обещает быть благоприятным и достаточно успешным для данного знака зодиака. Покровитель 2022 года будет способствовать карьерному росту и финансовому. Если Овен имеет хобби, то в новом году вы можете превратить его в способ заработка. Однако чрезмерная концентрированность на работе может сделать вас слишком раздраженным. Астрологи советуют беречь нервы и уделять время семье.

Близнецы:

Интересный и прогрессивный год ожидает обладателей данного знака зодиака. Вы сможете определить цели на будущее и создадите пошаговый план их действий. Благодаря настойчивости и энергичности, которая присуща Близнецам удастся достичь всего, о чем мечтали. Водяной Тигр будет поддерживать вас во всех начинаниях, поэтому не стоит боятся мечтать.

Лев:

Львы будут располагаться во власти вдохновения, энергии и во множестве перспективных идей. Вы с головой погрузитесь в работу, саморазвитие и обучение и ничто не сможет вас отвлечь от данного занятия. Если давно мечтаете о повышении — непременно получите свое. Многие изменят свою работу, на ту о которой давно мечтали, и которая откроет для вас новые горизонты.

Стрелец:

Астрологи рекомендуют Стрельцам сконцентрироваться на саморазвитии. Следует записаться на курсы о которых вы давно мечтали. Также следует уделить внимание изучению иностранных языков. 2022 год является благоприятным для получения новых знаний и открытия новых способностей. Вселенная будет особенно благосклонна к представителям этого знака зодиака в 2022 году, она достойно вознаградит их за веру в мечту и поможет исполнить заветное желание.

Водолей:

Прошлый год был для вас довольно сложным, однако скоро придут положительные изменения. Водолеи смогут повысит свой социальный статус, а также открыть новые круги общения. Также вы сможете открыть в себе новые таланты и чувствовать внутреннюю уверенность в своих силах. Данные факторы окажут положительное влияние на карьеру. Вас либо будет ожидать повышение, либо наконец найдете работу по душе.