24.01.2022 12:15 Евгений Клочко

Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на 2022 год

Год Черного Водяного Тигра принесет в жизнь многих знаков зодиака позитивные перемены в сфере финансов. У кого-то они будут глобальными, способствующими финансовому процветанию, кто-то найдет дополнительные источники доходов, а кому-то и стабильность покажется удачей.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овнам, желающим подняться на вершину финансового успеха, нужно искать для себя новые возможности и не бояться перемен. Пробуйте что-то новое, меняйте работу, а может быть, даже сферу деятельности, и удача не заставит себя долго ждать.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Основная проблема Тельцов в том, что они склонны к чрезмерным тратам. Это может породить желание поиска легких путей для заработка. Не рискуйте, иначе можете потерять то, что имеете. Сосредоточьтесь на совершенствовании своих навыков, не отказывайтесь от помощи более успешных коллег и научитесь планировать свои расходы.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

У Близнецов этот год будет нелегким в финансовой сфере. Постоянно начнут возникать непредвиденные ситуации, требующие существенных финансовых затрат. Не ввязывайтесь в рискованные мероприятия и не соглашайтесь на легкие деньги, чтобы залатать дыры в бюджете. Приложите все силы для работы над новым проектом, он окажется для вас удачным.

Рак (22 июня — 22 июля)

У Раков в этом году появится уникальная возможность организовать свой собственный бизнес. Не упустите этот шанс, даже если поначалу идея покажется вам нереализуемой, и вы будете сомневаться в успехе. Решайте проблемы по мере их поступления и уверенно идите к своей цели, а полученный доход направьте на развитие дела. Это обеспечит ваше будущее.

Лев (23 июля — 22 августа)

У Льва год будет достаточно стабильным, если он сосредоточится на развитии уже привычного дела и не будет браться за новые проекты. Небольшие изменения в старых наработках и совершенствование своих профессиональных навыков могут дать значительно лучший результат и существенно повысить доходы.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Деву в новом году ожидает укрепление материального положения. Трудолюбие и стремление к успеху не прошли даром, и сейчас наступает время пожинать их плоды. Благосостояние Девы будет возрастать постепенно, но уверенно, и уже к концу года она сможет сделать несколько крупных покупок, о которых раньше могла только мечтать, и хорошо отдохнуть на престижном курорте.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У Весов в этом году возможны периоды материальных затруднений, но в целом ситуация будет меняться к лучшему. Постарайтесь контролировать свой бюджет, рационально расходовать средства и правильно расставлять приоритеты. Так вы сможете позволить себе в этом году значительно больше, чем планировали.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпион в этом году будет пользоваться полным покровительством Черного Водяного Тигра и сможет значительно улучшить свое материальное положение. Новые финансовые потоки откроются уже к весне, а вложенные ранее средства начнут приносить стабильный доход. Порадуйте своих близких щедрыми подарками.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В этом году Стрельцам поступит несколько выгодных предложений, поэтому у них появится возможность выбирать. Старайтесь ориентироваться на более долгосрочные проекты, они будут самыми удачными и обеспечат вам стабильный финансовый доход. Не отказывайте себе в удовольствии тратить деньги на себя и близкого человека, тем более что теперь у вас будет такая возможность.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот год сулит Козерогу стремительный финансовый взлет. Для того чтобы сделать его более результативным и долговечным, не забывайте о саморазвитии и совершенствовании своих профессиональных навыков. А также позволяйте себе иногда отдыхать от дел и больше времени уделять близким людям.

Водолей (20 января — 18 февраля)

У Водолея этот год станет чередой финансовых взлетов и падений, он заставит задуматься о дополнительных источниках дохода. Но упорство и стремление к успеху помогут Водолею преодолевать все препятствия, встречающиеся на пути. К концу года денежная удача окажется на вашей стороне, и вы сможете позволить себе значительно больше, чем прежде.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У Рыб в этом году могут случаться мелкие финансовые затруднения, но в целом год будет стабильным. Возможна солидная прибавка к зарплате или новые источники дохода. К концу года возможна покупка недвижимости, но для этого Рыбам придется хорошо потрудиться и в течение года рационально планировать бюджет.