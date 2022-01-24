24.01.2022 12:01 Евгений Клочко

Европейские авиакомпании отказались от ночной стоянки в Киеве на фоне угроз от России

Швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM отказались от ночной стоянки в Киеве на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт avianews.com. Согласно данным онлайн-радара flightradar24.com, эти авиакомпании 23 января изменили свой график полетов в украинскую столицу так, чтобы их самолеты и экипажи не оставались на ночь в Украине.

23 января Austrian Airlines выполнила по расписанию вечерний рейс OS 667 Вена-Киев. Однако вместо ночной стоянки в аэропорту Борисполь самолет сразу вернулся обратно в Австрию специальным рейсом OS 1402, хотя утром авиалайнер должен был доставить пассажиров из Киева в Вену регулярным рейсом OS 668. Вместо этого авиакомпания отменила этот перелет.

Swiss 23 января отказалась от вечернего вылета рейса LX 2290 из Цюриха в Киев. Вместо этого авиакомпания отправила самолет в Киев специальным рейсом LX7390 утром, 24 января, чтобы забрать пассажиров и сразу вернуться обратно.

Рейсы KLM с номером KL 1387 из Амстердама в Киев, по данным онлайн-радара, отменяются с 22 января. Они предусматривали ночную стоянку в Украине с утренним вылетом обратно.

Впервые о том, что европейские авиакомпании начали менять график полетов в Украину на фоне информации о возможном вторжении России в Украину, 23 января сообщила Европейская правда. Издание обратило внимание на то, что от ночных стоянок в Киеве отказалась немецкая авиакомпания Lufthansa. Этот авиаперевозчик владеет авиакомпаниями Swiss и Austrian Airlines.

Сотрудники Lufthansa объяснили пассажирам изменение графика полетов тем, что авиакомпания не может оставлять самолеты и экипажи на ночь в Украине из-за политического напряжения.

Почему авиакомпании так поступают?

У авиаперевозчиков есть система оценки рисков. Если она показывает вероятность неблагоприятных событий в том или ином регионе, авиакомпании изменяют график полетов, маршрут рейсов или совсем отказываются от перелетов.

Это связано с тем, что цена жизней пассажиров и техники превышает несколько десятков миллионов долларов, которые придётся компенсировать авиакомпании и ее страховщику.

Именно поэтому авиаперевозчикам дешевле отменить или перенести рейс, даже если для этого придется нести расходы на оплату проживания пассажиров в гостинице.

Ночная стоянка в Борисполе

Ранее для получения права на ночную стоянку в аэропорту Борисполь иностранным авиакомпаниям приходилось проводить длительные переговоры с авиационным регулятором.

Считается, что она дает преимущества иностранным авиаперевозчикам. Это связано с тем, что иностранная авиакомпания может утром вывезти пассажиров из Украины в свой узловой аэропорт и вечером доставить их обратно.

Ранее РЕДПОСТ писал про топ-10 иностранных авиакомпаний по количеству полетов в Украине.