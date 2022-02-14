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14.02.2022  18:18   Евгений Клочко

SkyUp заявил о продолжении полетов в обычном режиме в Украине

В авиакомпании заявили, что благодаря совместным с Правительством действиям лоукостер SkyUp продолжает работать в штатном режиме.

SkyUp заявил о продолжении полетов в обычном режиме в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика. По их информации, SkyUp Airlines возобновляет продажу билетов на все рейсы.
 
«Мы рады сообщить пассажирам, что продажа билетов вновь открыта на все даты, а SkyUp в полном объеме остается в украинском небе, — комментирует Дмитрий Сероухов, генеральный директор SkyUp Airlines.
 
По его словам, переговоры со страховщиками были сложными, и зарубежные партнеры продолжают регулярно оценивать собственные риски и вести мониторинг ситуации. Однако сейчас совместными усилиями с Министерством инфраструктуры Украины и Правительством авиакомпании удалось добиться результатов — полеты в Украине остаются безопасными и защищенными», - отметил Сероухов. 
 
 
Ранее эскалация информационного  нагнетания ситуации вокруг Украины привела к тому, что ряд страховых компаний сообщил о прекращении страхования самолетов для полетов над Украиной. Это создавало риск ограничения полетов в воздушном пространстве Украины. 
 
Напомним, авиакомпания МАУ выводит самолеты из Украины за границу. Такие требования озвучил лизингодатель. 
 
Утром 14 февраля, из аэропорта Борисполь вылетело на хранение в аэропорты Европы пять авиалайнеров авиаперевозчика.
 
Источник:   skyup
 Тэги:  skyup, авиакомпания, харьков
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