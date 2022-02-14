14.02.2022 18:46 Дмитрий Колоней

Инвестирование в Харьков крупнейших банков Европы продолжается

Об этом сообщил ассоциированный директор, старший банкир Департамента устойчивой инфраструктуры ЕБРР в Украине Денис Гаевой.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, ЕБРР остается одним из основных партнеров Харькова и планирует новые инвестиции в Первую столицу. Реализован проект по обновлению троллейбусного парка. продолжается сотрудничество по строительству новых станций метро. В планах – модернизация систем обращения с ТБО, общественного транспорта и пр. Как рассказал Денис Гаевой, в этом году должны начать строительство метро.

"Будем планировать рабочий визит для обсуждения результатов, когда будет завершена очередная стадия тендера. Ориентировочно – в марте-апреле", - отметил Денис Гаевой.

По его словам банк не планирует сворачивать или ограничивать деятельность в Украине. Нынешний объем инвестиций должен составить минимум 1 млрд евро, как и в последние годы. Он напомнил, что в том числе 320 млн евро ЕБРР И Европейский инвестиционный банк планируют вложить в продолжение строительства метро в Харькове.