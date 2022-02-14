    
Главная Новости Харькова Экономика и промышленность Инвестирование в Харьков крупнейших банков Европы продолжается
14.02.2022  18:46   Дмитрий Колоней

Инвестирование в Харьков крупнейших банков Европы продолжается

Об этом сообщил ассоциированный директор, старший банкир Департамента устойчивой инфраструктуры ЕБРР в Украине Денис Гаевой.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, ЕБРР остается одним из основных партнеров Харькова и планирует новые инвестиции в Первую столицу. Реализован проект по обновлению троллейбусного парка. продолжается сотрудничество по строительству новых станций метро. В планах – модернизация систем обращения с ТБО, общественного транспорта и пр. Как рассказал Денис Гаевой, в этом году должны начать строительство метро.  
 
 
 
"Будем планировать рабочий визит для обсуждения результатов, когда будет завершена очередная стадия тендера. Ориентировочно – в марте-апреле", - отметил Денис Гаевой.
 
По его словам банк не планирует сворачивать или ограничивать деятельность в Украине. Нынешний объем инвестиций должен составить минимум 1 млрд евро, как и в последние годы. Он напомнил, что в том числе 320 млн евро ЕБРР И Европейский инвестиционный банк планируют вложить в продолжение строительства метро в Харькове.
 
Напомним, ранее мы писали об интервью мэра города Игоря Терехова, затронувшем новые станции метро, замену поездов и тариф на проезд.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  инвестирование, ебрр, харьков, еиб
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 