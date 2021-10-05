05.10.2021 20:19

ЕБРР поддержит “зеленое развитие” Харькова и поможет модернизировать электротранспорт

Игорь Терехов обсудил с представителями Европейского банка реконструкции и развития новые направления сотрудничества.



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Как сообщает РЕДПОСТ , Игорь Терехов встретился с представителями ЕБРР, чтобы обсудить дальнейшее развитие транспортной сферы города.

«Городской транспорт для харьковчан должен быть самым современным, комфортным и доступным — это наша позиция. И я рад, что в лице ЕБРР мы нашли партнера, который помогает воплощать самые смелые и самые необходимые городу замыслы», — заявил Игорь Терехов.

На сегодняшний день общий объем инвестиционных программ транспортной инфраструктуры Харькова составляет 433,65 млн евро. ЕБРР является одним из крупнейших международных партнеров Харькова в этой сфере: банк предоставил кредит в 160 млн евро на продолжение третьей линии метро и 8 млн евро на обновление троллейбусного парка.

Благодаря сотрудничеству с ЕБРР город закупил 57 современных троллейбусов с автономным ходом. А строительство новых станций метро — «Державинской» и «Одесской» — начинается уже в этом году.

“Харьков является одним из наших основных партнеров по Украине, – сообщил заместитель директора ЕБРР в Украине Марк Магалецкий. – Вместе мы уже реализовали проект по обновлению троллейбусов. Сегодня обсуждали новые направления сотрудничества. Так, Харьков присоединяется к программе “Зеленые города”, в ходе которой будет подготовлен план действий, как улучшить экологию города. Это целый спектр проектов – от водоснабжения до развития электротранспорта. Я уверен, что мы сможем вывести Харьков на новый уровень, чтобы все жители почувствовали улучшения качества воды, воздуха, да и в целом – качества жизни в городе”.

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