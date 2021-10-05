05.10.2021 21:19

"Харьковские тепловые сети" хотят сделать высокотехнологическим и независимым предприятием

Об этом стало известно на встрече в Харькове руководителя города Игоря Терехова с представителями Мирового банка.



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Об этом сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ . "Цель ,которую преследует городской совет, - говорит руководитель города Игорь Терехов, - "это предоставление качественной услуги харьковчанам. Для этого в этом году поменяли почти 100 километров магистрального трубопровода, реконструировали котельни в разных районах города, установили дополнительные энергосберегающие насосы, и начали выработку собственной электроэнергии на Харьковской ТЭЦ-3. Партнёр воплощения этих проектов - Мировой банк".

" К сожалению, у нас есть моменты, когда мы зависим от ТЭЦ -5, а это - частное предприятие, и по водоподготовке, и по снабжению города теплом на 30%. И именно поэтому мы хотим сделать Харьковские тепловые сети автономным предприятием. У нас сегодня есть все ресурсы, чтобы постепенно быть абсолютно независимыми ни от кого и предоставлять нашим харьковчанам качественную услугу, не оглядываясь на частников. Потому что у них есть свои интересы. У них есть, прежде всего бизнес-интересы, а мы должны думать об интересах города Харькова", - подчеркнул Игорь Терехов.

В свою очередь представители Мирового банка говорят о том, что будут и дальше сотрудничать с муниципалитетом Харькова, потому что результат модернизации тепловых сетей заметен.

"Виден реальный прогресс за последний год этого проекта, потому что Харьковские тепловые сети очень долго стагнировали. Харьков - это второй город по величине в Украине и теплоэнергетическая система города Харькова одна из самых больших - и это является очень серьёзным показателем и для остальных. И мы очень надеемся, что наш будущий проект "Skadi" - автоматизированная система управления системой сетей - улучшит контроль и даст возможность оперативнее реагировать на сбои или неполадки. Этот проект будет примером для остальных городов Украины, которые тоже, очень надеемся, будут проводить такие же инвестиции для улучшения работы тепловых сетей, и вообще усовершенствования сектора теплоэнергетики. Харьков очень много делает для этого", - заявил Санду Гидирим, старший специалист по энергетике Мирового банка.

Также международные партнёры предложили принять участие Харькову в экологическом проекте " Муниципальная энергоэфективность", цель которого отойти от традиционного топлива и перейти на возобновляющиеся источники энергии. Схема финансирования уже будет через украинский банк, это даст возможность, говорят специалисты, быстрее и удобнее выделять деньги на воплощение проектов в жизнь.

А пока Харьков в ожидании старта отопительного сезона и Игорь Терехов напомнил о том, что горсовет будет делать все возможное для того, чтобы тарифы для харьковчан не поднимались. А разницу будут компенсировать за счёт дотаций из бюджета.

"Однозначно я хочу сказать, что тарифы в этом отопительном сезоне повышаться не будут, ни на тепло, ни на горячую воду, ни на холодную воду, ни на услуги канализации, ни на вывоз мусора, поэтому об этом речи не идет и мы сегодня нашли моменты компенсации разницы в тарифах в харьковских тепловых сетях с тем, чтобы для населения тариф не повышался, кроме того и проезд в общественном транспорте, вы знаете, тоже зафиксирован и повышаться тоже не будет, ни тариф в метрополитене, ни в троллейбусах, ни в трамваях, ни в автобусах", - заявил Игорь Терехов.

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