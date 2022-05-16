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16.05.2022  21:46   Дмитрий Колоней

Харьковские тепловики перекладывают магистраль на Салтовке

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», специалисты предприятия перекладывают магистральный трубопровод по ул. Бучмы в Салтовском районе.
 
Как сообщил заместитель технического директора предприятия Алексей Лука, перекладывать 6 км этой магистрали начали еще в мирное время, но из-за войны работы остановились. На протяжении всего отопительного сезона враг обстреливал микрорайон, и ремонтные бригады делали все возможное, чтобы частично восстановить коммуникации. В частности, вражеский снаряд попал в одну из жилых пятиэтажек и повредил теплотрассу.
 
«На улице было 17 градусов мороза. Во время обследования микрорайона оказалось, что напротив, в подвале школы, прячутся люди, поэтому мы решили проложить временную теплотрассу. Работать ремонтникам пришлось под обстрелами. За три дня харьковчан, которые находились в бомбоубежище и соседних домах, спасли. На тот момент температура в подвале была всего два градуса выше нуля», - рассказал Алексей Лука.
 
По его словам, сейчас бригады возвращаются на участок, чтобы закончить начатое и в новом отопительном сезоне обеспечить качественными услугами 13 жилых домов и школу.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  тепловые сети, ремонт, харьков, горячая вода
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