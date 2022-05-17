17.05.2022 08:09 Рита Парфенова

Обстрелы оккупантов вызвали пожары в Дергачах и Циркунах: сводка ГСЧС на 17 мая

За сутки после обстрелов оккупантов в Харьковской области произошло 11 пожаров.



facebook.com/MNSKHARKIV

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 17 мая.

Пять пожаров, вызванных вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском и 6 - в Харьковском районах области.



16 мая в 6:04 в результате попадания боеприпаса горело здание культуры Дергачевского городского совета на площади 300 м.кв. в г. Дергачи Харьковской области. На место пожара было направлено 2 единицы пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава спасателей. В 09:00 пожар был ликвидирован.

Напомним, агрессор не первый раз обстреливает это здание. Ранее глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко сообщал, что 12 мая Дергачевский дом культуры, в котором размещался гуманитарный штаб, уничтожен ракетным ударом.





Серия пожаров произошла 16 мая после обстрела в 12:20 в пгт Циркуны Харьковского района области. Возгорание возникло одновременно в четырех местах: по разным адресам горело два жилых дома, гараж, хозяйственное сооружение, а также кустарники на площади 200 кв.м. Для ликвидации возгораний были привлечены 9 единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава ГСЧС из Шевченковского и Салтовского районов города Харькова. Все пожары удалось полностью обуздать в 16:45. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.





Всего за сутки с 16 по 17 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 24 оперативных выезда, из которых:

16 - на ликвидацию пожаров (11 вызванных обстрелами и 5 по другим причинам);

4 - для проведения аварийно-спасательных работ;

4 – для оказания помощи населению.

В течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разборки завалов в разрушенных зданиях Киевского, Новобаварского районов Харькова и Чугуевском, Харьковском районов области.



Силами пиротехнических подразделений ГСЧС обезврежены 39 вражеских боеприпасов.

Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 16 мая.