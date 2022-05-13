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13.05.2022  08:42   Рита Парфенова

В поселке под Харьковом уничтожили штаб с гуманитарной помощью

Дергачевский дом культуры, в котором размещался гуманитарный штаб, уничтожен ракетным ударом

Дергачевский дом культуры, в котором размещался гуманитарный штаб, уничтожен ракетным ударом

Об этом сообщил глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко, передает РЕДПОСТ.

«Уважаемые жители! К сожалению, сегодня ночью оккупанты довели свое дело до конца и уничтожили ракетным ударом Дергачевский дом культуры, а заодно и наш гуманитарный штаб. В этой связи сегодня выдачи гуманитарной помощи не будет. Мы решаем логистические вопросы и обязательно проинформируем вас о дальнейших действиях», - сообщил он.

Ранее сообщалось, что в результате российской бомбаргировки Дергачей из "ураганов" 12 мая два человека погибли, четыре получили ранения. Среди раненых - двое медиков. Было повреждено здание гуманитарного штаба, ЗАГСа, разрушен пищеблок Дергачевской больницы, часть поликлиники вместе с рентгенологическим кабинетом, от взрывной волны пострадало отделение скорой помощи.

Напомним, утром 12 мая утром враг обстрелял Дергачи. К сожалению, один человек погиб, 3 пострадавших.

 

Тэги:  агрессия россии, дергачи, харьков
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