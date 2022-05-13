Под Харьковом противник окопался в пункте Веселое, - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российские войска не проводили наступательных действий на Харьковском направлении.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
«В Харьковском направлении наступательных действий не проводил. Основные усилия сосредоточили на недопущении продвижения наших войск в районе населенного пункта Веселое», - говорится в оперативной сводке на 13 мая.
На Слобожанском направлении враг принимает меры по перегруппировке подразделений, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных способностей.
В Воронежской и Белгородской областях российской федерации продлено до 25 мая 2022 года действие повышенного уровня террористической угрозы.
Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 13 мая.
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