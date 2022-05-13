Ракетный удар по аэропорту Харьков: пожарные два часа тушли траву

Подразделения ГСЧС в течение суток совершили 12 выездов на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 13 мая.
В Харькове после ракетного удара произошел пожар в Слободском районе. По области вызовы поступали из Богодуховского (4), Изюмского (4), Чугуевского (1) и Харьковского (2) районов
12 мая около десяти часов утра российские военные нанесли ракетный удар, в результате которого произошел взрыв на территории Харьковского аэропорта. На открытой территории в Слободском районе Харькова занялась трава и мусор на площади 2 га. Были повреждены два троллейбуса. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС и в 12:16 ликвидировали пожар.
В 16:35 произошел пожар в селе Шебелинка Изюмского района области, где вражеский снаряд попал в ангарное здание. Площадь пожара составила около 200 кв. Горела кровля ангара и 10 грузовиков. Силами подразделений ГСЧС огонь удалось ликвидировать в 19.00. В результате происшествия погибли 3 человека и 5 пострадали.
Всего за сутки с 12 по 13 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 42 оперативных выезда, из которых:
В течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных зданиях Киевского, Московского, Шевченковского, Новобаварского и Холодногорского районов города Харькова.
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток осуществлено 43 привлечения для обезвреживания вражеских боеприпасов, ликвидировано 47 вражеских боеприпасов.
Также харьковские спасатели оказали помощь больной пожилой женщине, которая самостоятельно не имела возможности передвигаться. ГСЧСники транспортировали женщину из квартиры на пятом этаже жилой девятиэтажки к автомобилю волонтеров. В дальнейшем женщина была транспортирована в более безопасное место.
Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 12 мая.
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