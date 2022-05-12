Вы вселяете веру...", - Игорь Терехов (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов и Студия "Квартал 95" поблагодарили коммунальщиков за их труд.
Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов и студия «Квартал-95» поблагодарили харьковских коммунальщиков за их работу во время войны.
«Мы все куем нашу Победу!» Концерт прошел на станции метро «Исторический музей».
Напним, ранее мы писали о том, что 12 мая 2022 года в гости в Харькове выступили актеры студии "Квартал-95" Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Валерий Жидков и Юрий Великий, а также известные украинские певцы Виталий Козловский и Дмитрий Шуров.
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: