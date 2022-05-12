12.05.2022 22:57 Дмитрий Колоней

Вы вселяете веру...", - Игорь Терехов (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов и Студия "Квартал 95" поблагодарили коммунальщиков за их труд.



Вы вселяете веру...", - Игорь Терехов (видео)



Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов и студия «Квартал-95» поблагодарили харьковских коммунальщиков за их работу во время войны.

«Мы все куем нашу Победу!» Концерт прошел на станции метро «Исторический музей».

Напним, ранее мы писали о том, что 12 мая 2022 года в гости в Харькове выступили актеры студии "Квартал-95" Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Валерий Жидков и Юрий Великий, а также известные украинские певцы Виталий Козловский и Дмитрий Шуров.