    
Главная Новости Харькова Общество Выплаты временно перемещенным лицам: кто их сможет получить в мае
12.05.2022  20:34   Дмитрий Колоней

Выплаты временно перемещенным лицам: кто их сможет получить в мае

Разъяснение Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.


РЕДПОСТ
Как сообщает  РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ХОГА, с мая, согласно Постановлению Кабинета Министров № 457 от 16 апреля 2022 года «О поддержке отдельных категорий населения, пострадавшего в связи с военной агрессией рф против Украины», получать ежемесячное пособие от государства имеют право следующие категории лиц:
 
  1. граждане, переместившиеся с территорий, где ведутся боевые действия, находящихся во временной оккупации или в окружении (блокировке);
  2. граждане, чье жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения, и подавшие заявку на возмещение, в частности через Единый государственный вебпортал электронных услуг.
Помощь на проживание для этих категорий внутриперемещенных лиц предоставляется в следующих размерах:
 
  • для лиц с инвалидностью и детей – 3000 гривен;
  • для других лиц – 2000 гривен.
Кроме этого, единовременную помощь могут получить лица, эвакуируемые из районов проведения боевых действий. Такие выплаты производит Укрзалізниця. А также единовременную помощь от местных властей получают лица, проживающие в деоккупированных регионах.
Тэги:  беженцы, выплата, украина, впл
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.05 Технологии В «Дії» временно нельзя пользоваться услугой для внутренне перемещенных лиц 04.05 Общество Беженцы из Украины имеют право на медицинскую помощь в Польше 03.05 Общество За трудоустройство беженцев теперь будут выплачивать компенсацию
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 