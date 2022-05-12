12.05.2022 20:34 Дмитрий Колоней

Выплаты временно перемещенным лицам: кто их сможет получить в мае

Разъяснение Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ХОГА, с мая, согласно Постановлению Кабинета Министров № 457 от 16 апреля 2022 года «О поддержке отдельных категорий населения, пострадавшего в связи с военной агрессией рф против Украины», получать ежемесячное пособие от государства имеют право следующие категории лиц:

граждане, переместившиеся с территорий, где ведутся боевые действия, находящихся во временной оккупации или в окружении (блокировке); граждане, чье жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения, и подавшие заявку на возмещение, в частности через Единый государственный вебпортал электронных услуг.

Помощь на проживание для этих категорий внутриперемещенных лиц предоставляется в следующих размерах:

для лиц с инвалидностью и детей – 3000 гривен;

для других лиц – 2000 гривен.

Кроме этого, единовременную помощь могут получить лица, эвакуируемые из районов проведения боевых действий. Такие выплаты производит Укрзалізниця. А также единовременную помощь от местных властей получают лица, проживающие в деоккупированных регионах.