22.12.2022 17:19 Дмитро Колонєй

У Харкові батьки можуть оформити грошову допомогу від ООН: хто має на це право

Пояснення далм у Департаменті соціальної політики Харкова.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, батьки, які самостійно виховують дітей, можуть отримати грошову допомогу у розмірі 2220 грн на кожну особу (до п'яти осіб) за Всесвітньою продовольчою програмою ООН протягом трьох місяців.

Хто має право на допомогу

Цільовою аудиторією для її отримання визначено сім'ї з дітьми, очолювані одним з батьків/матір'ю, які не отримували грошову допомогу від інших міжнародних організацій, а саме:

одержувачі допомоги самотньої матері та вдови/вдівці;

самотня мати, яка не отримує соціальної допомоги (за наявності Виписки про реєстрацію дитини за ст. 135 СК);

одержувачі соціальної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Що потрібно зроьбити для оформлення допомоги:

Необхідно звернутися до Управління соціального захисту населення району за місцем знаходження на обліку або проживання у Харкові з особистими документами та документами всіх неповнолітніх дітей (паспорт та документ, що підтверджує особу дитини, ідентифікаційні коди).

Поодинокі матері, які не отримують допомоги, а також вдови/вдівці повинні підтвердити статус відповідними документами.

Також бажано мати із собою смартфон, куди прийде код Western Union. У разі його відсутності заявник має вказати поточну адресу. Особа, яка отримала токен, проводить самореєстрацію в присутності співробітника управління соціального захисту, що його видав.