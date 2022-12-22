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22.12.2022  17:19   Дмитро Колонєй

У Харкові батьки можуть оформити грошову допомогу від ООН: хто має на це право

Пояснення далм у Департаменті соціальної політики Харкова.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, батьки, які самостійно виховують дітей, можуть отримати грошову допомогу у розмірі 2220 грн на кожну особу (до п'яти осіб) за Всесвітньою продовольчою програмою ООН протягом трьох місяців.
 

Хто має право на допомогу

 
Цільовою аудиторією для її отримання визначено сім'ї з дітьми, очолювані одним з батьків/матір'ю, які не отримували грошову допомогу від інших міжнародних організацій, а саме:
 
  • одержувачі допомоги самотньої матері та вдови/вдівці;
  • самотня мати, яка не отримує соціальної допомоги (за наявності Виписки про реєстрацію дитини за ст. 135 СК);
  • одержувачі соціальної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.
 
Що потрібно зроьбити для оформлення допомоги:
 
  • Необхідно звернутися до Управління соціального захисту населення району за місцем знаходження на обліку або проживання у Харкові з особистими документами та документами всіх неповнолітніх дітей (паспорт та документ, що підтверджує особу дитини, ідентифікаційні коди).
  • Поодинокі матері, які не отримують допомоги, а також вдови/вдівці повинні підтвердити статус відповідними документами.
  • Також бажано мати із собою смартфон, куди прийде код Western Union. У разі його відсутності заявник має вказати поточну адресу. Особа, яка отримала токен, проводить самореєстрацію в присутності співробітника управління соціального захисту, що його видав.
Источник:   Міськрада
 Тэги:  выплата, помощь, харьков
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