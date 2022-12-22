    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові відновили роботу газопроводу
22.12.2022  17:35   Віталій Хінєвіч

У Харкові відновили роботу газопроводу

Газовики провели ремонтні роботи.

газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківміськгаз".
 
Повідомляється, що під час комплексно-приладового обстеження у Холодногірському районі міста спеціалісти компанії виявили витік газу на підземному газопроводі низького тиску.
 
Під час ремонтно-відновлювальних робіт ліквідували даний витік та замінили корозійну ділянку сталевого газогону на новий поліетиленовий. Це забезпечує безаварійне та безперебійне газопостачання мешканцям прилеглих будинків.
 
Нагадаємо, харківські комунальники ліквідують два десятки пошкоджень на водоводах.
 
Источник:   АТ "Харківміськгаз"
 Тэги:  жкх, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.12 ЖКГ В Укренерго повідомили про ситуацію в енергосистемі 21.12 ЖКГ У Салтівському районі інтенсивно відновлюють внутрішньобудинкові системи 21.12 ЖКГ Фахівці продовжують відновлювати газопостачання у Харківській області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 