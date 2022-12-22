22.12.2022 17:35 Віталій Хінєвіч

У Харкові відновили роботу газопроводу

Газовики провели ремонтні роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківміськгаз".

Повідомляється, що під час комплексно-приладового обстеження у Холодногірському районі міста спеціалісти компанії виявили витік газу на підземному газопроводі низького тиску.

Під час ремонтно-відновлювальних робіт ліквідували даний витік та замінили корозійну ділянку сталевого газогону на новий поліетиленовий. Це забезпечує безаварійне та безперебійне газопостачання мешканцям прилеглих будинків.

Нагадаємо, харківські комунальники ліквідують два десятки пошкоджень на водоводах.