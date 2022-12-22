22.12.2022 13:32 Рита Парфенова

Харківські комунальники ліквідують два десятки пошкоджень на водоводах

23 грудня 18 бригад АВР Комплексу «Харківводопостачання» розпочали ліквідацію 20 пошкоджень на водопровідних мережах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Минулої доби бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 18 пошкоджень на ділянках трубопроводів та упорядкували 13 оглядових колодязів. Зокрема, у Київському районі ремонтники усунули аварійну ситуацію на магістралі діаметром 300 мм по вулиці Шевченка.



«Напередодні досконально плануємо проведення комплексних відновлювальних заходів на об'єктах водопровідного господарства. Це дозволяє виконувати ремонтні роботи якісно та оперативно. Детально проаналізувавши характер пошкодження на магістралі по вулиці Шевченка, вирішили не відключати мешканців від водопостачання. У результаті ремонтники під керівництвом досвідченого майстра Бориса Кравченка успішно впоралися з поставленим завданням. Також завершили комплекс підготовчих заходів до перекладки ділянки магістралі на вулиці Чернишевській», - підсумував начальник Київської районної служби зовнішніх водопровідних мереж Віталій Чупандін.



Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.



Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».



Нагадаємо, протягом доби 21 грудня бригади служби зовнішніх водопровідних мереж відновили водопостачання на трьох пошкоджених ділянках технічно зношених мереж на вул. Героїв Праці та пр. Тракторобудівників.