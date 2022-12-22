22.12.2022 12:04 Рита Парфенова

У Салтівському районі Харкова відновили три пошкоджені ділянки водогону

Протягом доби 21 грудня бригади служби зовнішніх водопровідних мереж відновили водопостачання на трьох пошкоджених ділянках технічно зношених мереж на вул. Героїв Праці та пр. Тракторобудівників.





Про це повідомили у КП «Харківводоканал» , зауваживши, що загалом з початку року у районі переклали понад 1500 м водоводів, передає РЕДПОСТ.



Як розповів начальник районної служби В'ячеслав Глущенко, ремонтні роботи на зовнішніх мережах ведуться щодня.



«Зокрема, вчора відновили водопостачання на трьох пошкоджених ділянках технічно зношених мереж на вул. Героїв Праці та пр. Тракторобудівників. Щоб мінімізувати відсутність води у наших споживачів плануємо ремонти без відключення послуги. Сьогодні усуваємо позаштатні ситуації на двох аварійних ділянках магістралі на вул. Академіка Павлова. Вже завершили підготовчі роботи, визначилися з масштабом пориву та розпочали реставрацію мереж», - наголосив В'ячеслав Глущенко.



За його словами, після ремонтних робіт обов'язково упорядковується територія. Оперативне поновлення подачі води харків'янам одне з головних завдань, яке ставлять перед собою майстри АВБ. Тому всі ремонти організовані так, щоб якнайшвидше відновити водопостачання у будинках. Паралельно виконується технічне обслуговування водоводів - відновлюються оглядові колодязі, змінюється запірна арматура, упорядковуються водорозбірні колонки, на особливому контролі своєчасне встановлення пожежних гідрантів.



«Працюємо без вихідних та свят, Дзвінок про аварійну ситуацію і бригада негайно виїжджає. Майстри зроблять все можливе, щоб оперативно ліквідувати порив. Просимо харків'ян повідомляти на нашу диспетчерську службу 15-33, якщо бачите протікання води на вулиці або відсутність люка, вашу заявку приймуть та передадуть для реагування, це прискорить усунення нештатної ситуації та збереже воду», - зазначив начальник Салтівської районної служби.

Нагадаємо, у четвер, 22 грудня, у частині Новобаварського та Холодногірського районів міста Харкова буде тимчасово відсутнє водопостачання.