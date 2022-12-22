    
Главная Новини Харкова ЖКГ В Укренерго повідомили про ситуацію в енергосистемі
22.12.2022  11:55   Віталій Хінєвіч

В Укренерго повідомили про ситуацію в енергосистемі

Зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі.

Укренерго
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
 
Повідомляється, що працюють усі види генерації. До мережі підключено ще один з блоків атомних електростанцій, триває набір потужності. Водночас зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками.
 
«До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.Найскладніша ситуація залишається у центральному регіоні та у Києві, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні країни.
 
Ремонтні роботи тривають цілодобово, але отримані пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж  складні та масштабні, їх відновлення вимагає значного часу.
 
«Укренерго», генерація та оператори систем розподілу роблять все можливе для покращення ситуації з електропостачанням в країні»,- зазначили в Укренерго.
 
Нагадаємо, українці зможуть безкоштовно обміняти лампи розжарювання на світлодіодні.
 
Источник:   Укренерго
 Тэги:  жкх, отключение света
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.12 ЖКГ У Салтівському районі інтенсивно відновлюють внутрішньобудинкові системи 21.12 ЖКГ Фахівці продовжують відновлювати газопостачання у Харківській області 21.12 ЖКГ Харківські комунальники прибирають сніг та стежать за чистотою
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 