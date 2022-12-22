22.12.2022 11:55 Віталій Хінєвіч

В Укренерго повідомили про ситуацію в енергосистемі

Зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

Повідомляється, що працюють усі види генерації. До мережі підключено ще один з блоків атомних електростанцій, триває набір потужності. Водночас зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками.

«До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.Найскладніша ситуація залишається у центральному регіоні та у Києві, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні країни.

Ремонтні роботи тривають цілодобово, але отримані пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні, їх відновлення вимагає значного часу.

«Укренерго», генерація та оператори систем розподілу роблять все можливе для покращення ситуації з електропостачанням в країні»,- зазначили в Укренерго.

Нагадаємо, українці зможуть безкоштовно обміняти лампи розжарювання на світлодіодні.