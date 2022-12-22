22.12.2022 11:25 Віталій Хінєвіч

У Боровій відновлять автобусне сполучення з Харковом

Автобус рушатиме через місто Ізюм.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Борівську селищну раду.

Повідомляється, що 23 грудня 2022 року заплановано пробний рейс автобуса за маршрутом Харків – Борова – Харків через Ізюм.

Автобус рушатиме з Харкова о 10.00 з АС №6 (біля станції метро Індустріальна). Квитки можна буде придбати в касі автостанції.

Із Борової до Харкова рейс запланований на 14:20 цього ж дня з автостанції Борова. Квитки можна придбати у водія.

Вартість квитка становитиме - 300 грн.

«Наголошуємо: 23 грудня здійснюватиметься пробний рейс за даним маршрутом. У подальшому розклад руху може змінюватися, про що буде повідомлено додатково», -зазначити в Борівській селищній раді.

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