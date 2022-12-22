22.12.2022 12:12 Рита Парфенова

Рівень радіації у Харкові та області на 22 грудня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.



Фото з відкритих джерел

Радіаційний фон на Харківщині відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.

За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 9.00 22 грудня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:

по місту Харкову – 0,10 – 0,12 мкЗв/год

Помірки – 0,10 мкЗв/год,

вул. Северина Потоцького – 0,12 мкЗв/год.

по Харківській області – 0,10 – 0,16 мкЗв/год:

м. Балаклія – 0,14 мкЗв/год;

м. Вовчанськ – 0,14 мкЗв/год;

м. Дергачі – 0,12 мкЗв/год;

м. Зміїв – 0,10 мкЗв/год;

м. Ізюм – 0,12 мкЗв/год;

м. Красноград – 0,14 мкЗв/год;

м. Лозова – 0,12 мкЗв/год;

м. Чугуїв – 0,13 мкЗв/год;

смт Великий Бурлук – 0,16 мкЗв/год.

смт Золочів – 0,11 мкЗв/год;

смт Краснокутськ – 0,11 мкЗв/год;

смт Нова Водолага – 0,14 мкЗв/год;

с. Покотилівка – 0,12 мкЗв/год.

Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, який радіаційний фон у Харкові 21 грудня.