Рівень радіації у Харкові та області на 21 грудня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон на Харківщині відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 9.00 21 грудня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
по місту Харкову – 0,12 – 0,15 мкЗв/год
по Харківській області – 0,10 – 0,15 мкЗв/год:
Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, який радіаційний фон у Харкові 20 грудня.
Комментариев: 0
Прислухайтеся до чужих висловів та порад – сьогодні вони можуть виявитися корисними. Переговори про гроші можуть дати більше очікуваного.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вночі йтиме сніг, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.
День зимового сонцестояння – найкоротший день року з найдовшою ніччю – цього року день припадає на 21 грудня.
влажность:
давление:
ветер: