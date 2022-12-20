Рівень радіації у Харкові та області на 20 грудня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон на Харківщині відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 9.00 20 грудня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
по місту Харкову – 0,11 – 0,13 мкЗв/год
по Харківській області – 0,10 – 0,16 мкЗв/год:
Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, який радіаційний фон у Харкові 19 грудня.
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Сьогодні важливе вміння стояти на своєму. І у фінансах, і у коханні справедлива формула: головне – зберегти, а не примножити.
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Щорічно 20 грудня відзначають День солідарності людей.
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