20.12.2022 11:15 Віталій Хінєвіч
Харківські спортсмени виграли Чемпіонат України з боксу
У Львові пройшли спортивні змагання.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City. Харьков спортивный.
Повідомляється, що 12-18 грудня у Львові пройшов Чемпіонат України з боксу серед молоді. У цьому заході взяла участь збірна команда Харківської області, яка здобула 3 нагороди національного турніру.
Таким чином, чемпіонами України стали:
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Максим Зіменко (48 кг, тренер Д. Густодим)
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Богдан Челдик(60 кг, ШВСМ, тренири: С. Данильченко, В. Яровий, А. Марчук).
2-е місце і срібну медаль завоював Микола Лактіонов (80 кг, тренер Д. Густодим).
Нагадаємо, харків’ян запрошують
заспівати разом колядку на Вертеп-фесті.
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