20.12.2022 11:15 Віталій Хінєвіч

Харківські спортсмени виграли Чемпіонат України з боксу

У Львові пройшли спортивні змагання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City. Харьков спортивный.

Повідомляється, що 12-18 грудня у Львові пройшов Чемпіонат України з боксу серед молоді. У цьому заході взяла участь збірна команда Харківської області, яка здобула 3 нагороди національного турніру.

Таким чином, чемпіонами України стали:

Максим Зіменко (48 кг, тренер Д. Густодим)

Богдан Челдик(60 кг, ШВСМ, тренири: С. Данильченко, В. Яровий, А. Марчук).

2-е місце і срібну медаль завоював Микола Лактіонов (80 кг, тренер Д. Густодим).

Нагадаємо, харків’ян запрошують заспівати разом колядку на Вертеп-фесті.