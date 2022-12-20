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20.12.2022  11:15   Віталій Хінєвіч

Харківські спортсмени виграли Чемпіонат України з боксу

У Львові пройшли спортивні змагання.

Харків спорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City. Харьков спортивный.
 
Повідомляється, що 12-18 грудня у Львові пройшов Чемпіонат України з боксу серед молоді. У цьому заході взяла участь збірна команда Харківської області, яка здобула 3 нагороди національного турніру. 
 
Таким чином, чемпіонами України стали:
 
  • Максим Зіменко (48 кг, тренер Д. Густодим)
  • Богдан Челдик(60 кг, ШВСМ, тренири: С. Данильченко, В. Яровий, А. Марчук). 
2-е місце і срібну медаль завоював Микола Лактіонов (80 кг, тренер Д. Густодим).
 
Нагадаємо, харків’ян запрошують заспівати разом колядку на Вертеп-фесті.
 
Источник:   Kharkiv SPORT City. Харьков спортивный
 Тэги:  харьков, спорт
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