20.12.2022 11:32 Рита Парфенова

Харківські комунальники усувають 25 аварій на водоводах

У вівторок, 20 грудня, бригад АВР Комплексу «Харківводопостачання» розпочали ліквідацію 25 пошкоджень на водопровідних мережах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».



Зазначається, зщо минулої доби бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 9 пошкоджень на ділянках трубопроводів та упорядкували 10 оглядових колодязів. Зокрема, у Шевченківському районі проведено комплексні відновлювальні заходи на водоводах по пров. 1-му Орському (діаметр 1000 мм) та пр. Людвіга Свободи (діаметр 200 мм).



«У першому випадку, прискіпливо проаналізувавши аварійну ситуацію, вирішили працювати без відключення мешканців від водопостачання. Із завданням впоралися якісно та у встановлені терміни. А ось під час усунення другого складного пошкодження подачу води тимчасово призупинили. І тут завдяки злагодженим діям досвідчених ремонтників, а також належним забезпеченням усім необхідним, спрацювали оперативно та незабаром відновили водопостачання», – поінформував начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Андрій Целогородцев.



Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.



Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення.Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

Нагадаємо, перші 100 споживачів отримали електрику в селі Циркуни Харківського району.