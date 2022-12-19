19.12.2022 16:10 Віталій Хінєвіч

У Циркунах частково з'явилося електропостачання

Перші 100 споживачів отримали електрику в селі Циркуни Харківського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Харківобленерго».

Повідомляється, що в Липецькому районі електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго", село повністю знеструмлене з 24 лютого.

Внаслідок бойових дій пошкодження електромереж та обладнання тут - колосальні. Над відновленням електропостачання невпинно працюють п'ять ремонтних бригад Липецького РЕМ та 10 одиниць техніки. Також залучаються додаткові бригади обленерго з сусідніх районів.

"Руйнування тут дуже великі: пошкоджено трансформаторні підстанції, опори, дроти. Також ускладнюють роботу великі обсяги робіт із розмінування території. Наразі ми вже замінили два силових трансформатори, що дало нам змогу заживити перших споживачів. Потребують заміни ще 10 трансформаторів. Роботи тривають. До Нового року ми плануємо нові включення у Циркунах", - зазначили в обленерго.

Окрім трансформаторів енергетики виконали заміну 35 зруйнованих опор та понад 10 км проводу. Окрім того, роботи з відновлення електропостачання ведуться в с. Липці.

Нагадаємо, харківські комунальники протягом тижня усунули 100 аварійних ситуацій на водоводах.