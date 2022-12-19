19.12.2022 13:20 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники протягом тижня усунули 100 аварійних ситуацій на водоводах

Комунальники активними темпами відновлюють подачу води городянам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал», у складних умовах військового часу, активними темпами продовжують відновлювати подачу води харків'янам. За минулий тиждень ремонтники усунули 100 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання, упорядкували 57 оглядових колодязів на водоводах із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 17 водорозбірних колонок.

В неділю зусиллями аварійників було ліквідовано 15 поривів на трубопроводах та відновлено 7 оглядових колодязів. Значний обсяг відновлювальних робіт було проведено в Індустріальному, Новобаварському та Салтівському районах.

Сьогодні, 19 грудня, 17 бригад АВР Комплексу «Харківводопостачання» розпочали ліквідацію 16 пошкоджень на водопровідних мережах.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».