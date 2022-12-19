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19.12.2022  12:57   Рита Парфенова

Начальниця з міськради Куп’янська стала фінансисткою при окупантах

Жінка намагалася переховуватися після звільнення Куп’янсська, але буле затримана СБУ.

Новини Харкова: СБУ затримала фінансистку колишньої окупаційної адміністрації Куп’янська

Як повідомляє РЕДПОСТ, у ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну поплічницю агресора.

Зловмисницею виявилась колишня очільниця одного з відділів Куп‘янської міської ради, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських загарбників.

Після тимчасового захоплення міста вона вступила до лав окупаційної адміністрації, де її призначили «главным специалистом отдела экономического развития».

На цій «посаді» колаборантка виконувала вказівки москви щодо поширення кремлівського режиму в регіоні та забезпечення безперебійного фінансування окупаційних органів рф.

Для цього вона здійснювала розподіл коштів серед ворожих підрозділів, а також готувала платіжні та звітно-фінансові документи російського зразка.

Після звільнення українського міста зловмисниця намагалась переховуватись.

У результаті оперативних дій співробітники СБУ встановили її місцеперебування і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час оголошення підозри затримана визнала свою провину та повідомила, що вчинила злочинні дії під впливом російської пропаганди.

Заходи із викриття поплічниці агресора проводили співробітники Департаменту контррозвідки СБУ у взаємодії зі слідчими Нацполіції України за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.

Нагадаємо, слідчі Харківщини повідомили про підозру депутатці районної ради у колабораційній діяльності.

 

Источник:   СБУ
 Тэги:  харьков, коллаборант, сбу, агрессия россии
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