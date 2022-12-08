08.12.2022 10:26 Рита Парфенова

Депутатка з Куп’янська, яка працювала на окупантів, планувала втекти до Євросоюзу

Слідчі Харківщини повідомили про підозру депутатці районної ради у колабораційній діяльності.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Встановлено, що 40-річну мешканку Куп’янська 25 жовтня 2020 року було обрано депутатом Куп’янської районної ради Харківської області VIII скликання. До цього вона була головою Куп'янської РДА Харківської області.



Але після повномасштабного вторгнення РФ на територію України жінка «перевзулась». Під час окупації вона зайняла посаду посаду «и. о. заместителя начальника Куриловского территориального отдела военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области».



«Посадовиця» активно сприяла поширенню окупаційного режиму, виконуючи обов’язки заступника керівника незаконно створеної військово-цивільної адміністрації, брала участь у нарадах та виконувала інші функціональні обов’язки.



Після деокупації Харківщини жінка втекла до столиці України, звідки планувала виїхати до Європейського Союзу.



Але їй це не вдалось. 7 грудня колаборантку затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

У кримінальному провадженні, що перебуває під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури Харківської області, керівником обласної прокуратури повідомлено про підозру депутатці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).



Новомосковський суд Дніпропетровської області задовольнив клопотання окружної прокуратури та взяв підозрювану під варту.



Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту контррозвідки СБУ.