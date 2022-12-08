08.12.2022 10:58 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 8 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 25 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 42 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 509 осіб. Одужало 307 148 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1105 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 28 осіб (із них 25 - мешканці міста Харкова). Вісім позитивних результатів зареєстровано у Богодухівському, 4 - у Краноградському, 2 - у Лозівському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 7 грудня.