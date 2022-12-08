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08.12.2022  11:20   Віталій Хінєвіч

Українці зможуть використовувати лише електронне водійське посвідчення

Електронні права техпаспорт має міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді.

Дія
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Мінцифри.
 
Повідомляється, що з 14 грудня набуває чинності постанова № 1299, яка дозволяє використовувати лише електронне водійське посвідчення в Дії без пластикового аналога.
 
Українці матимуть можливість під час оформлення водійського посвідчення обирати, зробити лише діджитал-документ чи замовити пластикову картку.
 
Варто зазначити, що в Дії документ доступний в двох версіях-українськомовній та англомовній. До того ж, права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді, — це рішучий крок до міжнародної інтеграції Дії й використання застосунку за кордоном.
 
Нагадаємо, Google представив найпопулярніші запити серед українців у 2022 році.
 
Источник:   Мінцифри
 Тэги:  дія
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