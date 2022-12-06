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06.12.2022  16:15   Google

Google представив найпопулярніші запити серед українців у 2022 році

Традиційно наприкінці року корпорація представляє підсумковий рейтинг пошукових запитів українських користувачів.

Google
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на блоґ Google.
 
Повідомляється, що пошуковим запитом року, який показав найбільше зростання за 2022 рік у Google Україна, став “Карта повітряних тривог”.
 
Другий за популярністю – “Новини України”, а на третьому місці – “єДопомога”. Крім того, до першої десятки увійшли такі запити, як “Карта Украины”, “Байрактар” та новий сезон ТВ-шоу “Холостяк”.
 
Найбільший приріст інтересу українців серед пошукових запитів в категорії “Персона” за рік отримав Олексій Арестович. Користувачі також цікавились міською легендою Привидом Києва, Головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та головою Миколаївської ОДА Віталієм Кімом.
 
Нагадаємо, Google надасть фінансову допомогу на цифрову освіту українців.
 
Источник:   Google
 Тэги:  google, запросы
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