05.12.2022 13:05 Віталій Хінєвіч

Google надасть фінансову допомогу на цифрову освіту українців

2 млн доларів Google спрямує на розвиток цифрової грамотності українців.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Освіта.ua.

Повідомляється, що за словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, така домовленість була досягнута під час зустрічі з командою корпорації.

«Новий грант на 2 мільйони доларів спрямуємо на навчання українців цифрової грамотності, подолання цифрового розриву та масштабування платформи Дія.Цифрова освіта», – зазначив Михайло Федоров.

Також він додав, що планується запуск англомовної версії порталу з програмами для опанування нових професій та персоналізованими навчальними траєкторіями й рекомендаціями щодо працевлаштування.

Очікується, що такий портал дозволить у майбутньому багатьом знайти затребувану роботу та зробити внесок в економічне відродження держави.