05.12.2022 13:02 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 5 грудня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 5 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 60 легкових авто;

«Рава-Руська» - 80 легкових авто;

«Грушів» - 10 легкових авто, 2 автобуси;

«Краківець» - 50 легкових авто;

«Шегині» - 20 легкових авто;

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 15 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» - 15 легкових авто, 3 автобуси;

«Лужанка» - 15 легкових авто.

Румунія:

«Порубне» - 30 легкових авто.

За добу 4 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 70 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули 35 тисяч осіб. 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували 35 тисяч осіб, 32 тисячі з них – громадяни України.