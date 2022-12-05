05.12.2022 12:45 Рита Парфенова

Куп’янськ та передмістя окупанти обстріляли ракетами типу С-300 (фото)

Наслідки обстрілів Куп’янщини фіксують прокурори спільно зі слідчими поліції.



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Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

За даними слідства, 5 грудня близько 04:00 російські військові завдали ракетний удар по Куп’янську. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на СТО, пошкоджено приватні будинки. Вранці окупанти продовжили обстрілювати місто: загинула місцева мешканка.





Під ракетним ударом військеових рф опинилось село Огурцівка у Куп’янському районі. Там пошкоджені житлові будинки.



За попередніми даними, окупанти обстріляли населені пункти Куп’янщини ракетами типу С-300.



За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 10 до 15 років, або довічне позбавлення волі.

Нвгвдвємо, протягом доби з 4 по 5 грудня військові рф обстріляли щонайменше 17 населених пунктів Харківської області.