Наслідки обстрілів Куп’янщини фіксують прокурори спільно зі слідчими поліції.
Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.
За даними слідства, 5 грудня близько 04:00 російські військові завдали ракетний удар по Куп’янську. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на СТО, пошкоджено приватні будинки. Вранці окупанти продовжили обстрілювати місто: загинула місцева мешканка.
Під ракетним ударом військеових рф опинилось село Огурцівка у Куп’янському районі. Там пошкоджені житлові будинки.
За попередніми даними, окупанти обстріляли населені пункти Куп’янщини ракетами типу С-300.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 10 до 15 років, або довічне позбавлення волі.
Нвгвдвємо, протягом доби з 4 по 5 грудня військові рф обстріляли щонайменше 17 населених пунктів Харківської області.
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