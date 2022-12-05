05.12.2022 12:35 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники протягом місяця усунули понад 300 пошкоджень на водоводах

Фахівці продовжують оперативно поновлювати подачу води городянам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що бригади Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» щодня продовжують оперативні роботи з відновлення подачі води в усіх районах міста. У листопаді вони усунули 330 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання.

Також протягом місяця ремонтники упорядкували 291 оглядовий колодязь із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 95 водорозбірних колонок.

У неділю ремонтники Комплексу «Харківводопостачання» ліквідували 12 аварійних ситуацій на водоводах та провели ремонт восьми оглядових колодязів. Сьогодні, 5 грудня, бригади аварійно-відновлювальних робіт усувають 18 аварійних ситуацій на водоводах.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».