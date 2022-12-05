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05.12.2022  08:05   Рита Парфенова

Ворог обстріляв 17 населених пунктів Харківщини

Протягом доби з 4 по 5 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

война в Украине

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку обстрілів з різнокаліберної артилерії, з боку противника, зазнали райони населених пунктів:

  • Тимофіївка,
  • Стрілеча,
  • Стариця,
  • Бугруватка,
  • Огірцеве,
  • Вовчанськ,
  • Бочкове,
  • Мала Вовча,
  • Дворічна,
  • Тавільжанка,
  • Богданівське.

На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів:

  • Кислівка,
  • Котлярівка,
  • Табаївка,
  • Крохмальне,
  • Берестове,
  • Вишневе.

Нагадаємо, протягом 4 грудня ворог обстріляв щонайменше 15 населених пунктів Харківської області.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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