Ворог обстріляв 17 населених пунктів Харківщини

Протягом доби з 4 по 5 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку обстрілів з різнокаліберної артилерії, з боку противника, зазнали райони населених пунктів:
На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів:
Нагадаємо, протягом 4 грудня ворог обстріляв щонайменше 15 населених пунктів Харківської області.
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