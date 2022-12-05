05.12.2022 08:05 Рита Парфенова

Ворог обстріляв 17 населених пунктів Харківщини

Протягом доби з 4 по 5 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку обстрілів з різнокаліберної артилерії, з боку противника, зазнали райони населених пунктів:

Тимофіївка,

Стрілеча,

Стариця,

Бугруватка,

Огірцеве,

Вовчанськ,

Бочкове,

Мала Вовча,

Дворічна,

Тавільжанка,

Богданівське.

На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів:

Кислівка,

Котлярівка,

Табаївка,

Крохмальне,

Берестове,

Вишневе.

Нагадаємо, протягом 4 грудня ворог обстріляв щонайменше 15 населених пунктів Харківської області.