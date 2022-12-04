Окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Харківщини

Протягом 4 грудня ворог обстріляв щонайменше 15 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з різнокаліберної артилерії зазнали, зокрема, райони населених пунктій:
На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Під вогневе ураження танків та артилерії потрапили райони населених пунктів:
Нагадаємо, вдень 4 грудня російські окупанти обстріляли прикордонний смт Золочів з артилерії.
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