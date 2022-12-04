04.12.2022 19:06 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Харківщини

Протягом 4 грудня ворог обстріляв щонайменше 15 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з різнокаліберної артилерії зазнали, зокрема, райони населених пунктій:

Шевченко,

Стрілеча,

Красне,

Огірцеве,

Вовчанськ,

Бочкове,

Мала Вовче,

Дворічне,

Богданівське.

На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Під вогневе ураження танків та артилерії потрапили райони населених пунктів:

Кислівка,

Котлярівка,

Табаївка,

Крохмальне,

Берестове,

Вишневе.

Нагадаємо, вдень 4 грудня російські окупанти обстріляли прикордонний смт Золочів з артилерії.