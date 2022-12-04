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04.12.2022  19:06   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Харківщини

Протягом 4 грудня ворог обстріляв щонайменше 15 населених пунктів Харківської області.

война в Украине

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з різнокаліберної артилерії зазнали, зокрема, райони населених пунктій:

  • Шевченко,
  • Стрілеча,
  • Красне,
  • Огірцеве,
  • Вовчанськ,
  • Бочкове,
  • Мала Вовче,
  • Дворічне,
  • Богданівське.

На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Під вогневе ураження танків та артилерії потрапили райони населених пунктів:

  • Кислівка,
  • Котлярівка,
  • Табаївка,
  • Крохмальне,
  • Берестове,
  • Вишневе.

Нагадаємо, вдень 4 грудня російські окупанти обстріляли прикордонний смт Золочів з артилерії.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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