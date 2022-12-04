04.12.2022 20:20 Рита Парфенова

Через Дію можна отримати ще один документ

Відтепер витяг про місце проживання можна отримати через додаток «Дія».

Про це розповіли у Міністерстві реінтеграції, повідомляє РЕДПОСТ



Витяг про місце проживання може знадобитися при отриманні багатьох державних послуг, влаштуванні дитини в садочок, відкритті рахунку в банку тощо. Раніше для оформлення цього документа треба було звертатися до відповідних органів реєстрації. Відтепер же його можна отримати всього за кілька хвилин через застосунок «Дія».

Для цього необхідно:

Зареєструватися й увійти у «Дію», оновити її до останньої версії. Для цього потрібно обрати «Меню» – «Оновити застосунок». Перейти у розділ «Послуги» й обрати пункт «Довідки та витяги». У наведеному переліку знайти й обрати «Витяг про місце проживання», а потім – «Замовити витяг».

Якщо відомості знайдені в реєстрі, ви можете завантажити PDF-документ протягом 24 годин. Для перегляду він доступний у тому ж розділі, де й замовляється послуга («Витяг про місце проживання»). Також прямо із застосунку його можна відправити на електронну пошту.

Нагадаємо, Уряд схвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо формування та застосування електронного документа про освіту.