Через Дію можна отримати ще один документ

Відтепер витяг про місце проживання можна отримати через додаток «Дія».
Про це розповіли у Міністерстві реінтеграції, повідомляє РЕДПОСТ
Витяг про місце проживання може знадобитися при отриманні багатьох державних послуг, влаштуванні дитини в садочок, відкритті рахунку в банку тощо. Раніше для оформлення цього документа треба було звертатися до відповідних органів реєстрації. Відтепер же його можна отримати всього за кілька хвилин через застосунок «Дія».
Якщо відомості знайдені в реєстрі, ви можете завантажити PDF-документ протягом 24 годин. Для перегляду він доступний у тому ж розділі, де й замовляється послуга («Витяг про місце проживання»). Також прямо із застосунку його можна відправити на електронну пошту.
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