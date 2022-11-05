05.11.2022 09:50 Віталій Хінєвіч

У Дії будуть доступні документи про освіту

На засіданні Уряду ухвалено постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо формування та застосування електронного документа про освіту.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

Повідомляється, що цифровий документ про освіту буде в мобільному застосунку «Дія» і відображатиме дані, що містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, після звірення даних із відомостями Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та здійснення відповідних технічних доопрацювань.

Рішення передбачає забезпечення рівних можливостей доступу до освіти та працевлаштування громадян України.

Реалізація затвердженого Порядку дозволить особі, яка досягла 14-річного віку, є власником відповідного документа про освіту та має реєстраційний номер облікової картки платника податків, безоплатно сформувати засобами застосунку «Дія» відомості про документи про освіту та використовувати їх замість паперових та без додаткового пред'явлення відповідних документів:

документи про базову середню освіту;

документи про повну загальну середню освіту;

документи про професійну (професійно-технічну) освіту;

документи про фахову передвищу освіту;

документи про вищу освіту (науковий ступінь).

Нагадаємо, в Україні дозволили бустерне щеплення проти COVID-19 для дітей віком від 12 років.