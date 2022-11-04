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04.11.2022  17:05   Віталій Хінєвіч

В Україні дозволили бустерне щеплення проти COVID-19 для дітей віком від 12 років

Підліткам бустерну дозу рекомендують через 6 місяців після завершення первинного курсу вакцинації.

вакцина
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
Повідомляється, що в Україні дозволили першу бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих дітей віком 12-17 років за наявності достатньої кількості вакцини для груп ризику важкого перебігу хвороби. Підліткам бустерну дозу рекомендують через 6 місяців після завершення первинного курсу вакцинації.
 
Якщо дитина, з медичних показань, отримала додаткову дозу вакцини, то бустер вводять через 3 місяці після отримання додаткової дози.
 
Для бустерного щеплення дітей віком від 12 років потрібно використовувати тільки мРНК-вакцину, яка схвалена до використання у цій віковій групі (наразі в Україні це Comirnaty/Pfizer).
 
«Бустерна доза вакцини – це відновлення  захисту від коронавірусної хвороби. Особливо важливою вона є для дітей із хронічними хворобами, які ризикують мати важкий перебіг COVID-19. Введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 вже продемонструвало свою безпечність. Вона посилює імунну відповідь та ефективність проти різних актуальних варіантів коронавірусу SARS-CoV-2», – наголосив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
 
Нагадаємо, медики врятували харків'янку від смерті.
 
Источник:   МОЗ України
 Тэги:  медицина, вакцина
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