04.11.2022 17:05 Віталій Хінєвіч

В Україні дозволили бустерне щеплення проти COVID-19 для дітей віком від 12 років

Підліткам бустерну дозу рекомендують через 6 місяців після завершення первинного курсу вакцинації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що в Україні дозволили першу бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих дітей віком 12-17 років за наявності достатньої кількості вакцини для груп ризику важкого перебігу хвороби. Підліткам бустерну дозу рекомендують через 6 місяців після завершення первинного курсу вакцинації.

Якщо дитина, з медичних показань, отримала додаткову дозу вакцини, то бустер вводять через 3 місяці після отримання додаткової дози.

Для бустерного щеплення дітей віком від 12 років потрібно використовувати тільки мРНК-вакцину, яка схвалена до використання у цій віковій групі (наразі в Україні це Comirnaty/Pfizer).

«Бустерна доза вакцини – це відновлення захисту від коронавірусної хвороби. Особливо важливою вона є для дітей із хронічними хворобами, які ризикують мати важкий перебіг COVID-19. Введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 вже продемонструвало свою безпечність. Вона посилює імунну відповідь та ефективність проти різних актуальних варіантів коронавірусу SARS-CoV-2», – наголосив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.