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04.11.2022  17:24   Дмитро Колонєй

Правоохоронці знайшли під Харковом ящик з боєприпасами

Арсенал під Харковом намагалися переховати.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на ГУ Нацполіції, під час стабілізаційних заходів в селі Борівське до поліції звернувся місцевий мешканець. Чоловік дізнався про місячник добровільної здачі зброї, що розпочався на Харківщині 1 листопада та вирішив здати знайдені боєприпаси до поліції. 
 
«Знахідкою» чоловіка виявилися 6 пострілів до гранатомета РПГ-7. Правоохоронці вилучили боєприпаси.
 
Нагадаємо, що кожен громадянин може здати нелегальну зброю та боєприпаси до підрозділів поліції до 30 листопада 2022 року.
 
Громадяни, які упродовж листопада добровільно звернуться до поліції та здадуть незареєстровану зброю, боєприпаси та спецзасоби, будуть звільнені від кримінальної відповідальності.
 
З питань добровільної здачі зброї можна звернутися до територіальних підрозділів поліції ГУНП в Харківській області.
 
Тэги:  боеприпасы, харьков
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